通信社Abnaはロシア・トゥデイの報道を引用し、レバノン議会議員で「抵抗への忠誠」派閥のアリ・フィヤード氏が、昨日発表されたレバノンとシオニスト政権間の休戦の3週間延長に関するドナルド・トランプ米大統領の発表を批判したと伝えた。

フィヤード氏は声明の中で、この休戦が、レバノンの各地域における暗殺、爆撃、銃撃などのシオニスト政権による敵対的行為の継続、および国境の村々における壊滅的な壊滅行為の継続という影の中で行われるものであるため、無意味であると述べた。

彼はさらに、敵が「自由な行動を取る権利は休戦と矛盾しない」と主張することに固執することは、テルアビブとワシントンが3月2日以前の均衡を取り戻そうとする試みに固執していることを意味すると指摘した。

フィヤード氏は、この声明がレバノンを休戦遵守に義務づける一方で、シオニスト側には何の義務も課していないと付け加えた。これは抵抗勢力にとって受け入れがたく、対抗措置が取られるだろう。

また、シオニスト政権によるレバノンのいかなる目標への侵略も、抵抗勢力による相応の応答権を留保すると強調した。

ヒズボラのこの議員は、提案された枠組みはさらに悪質であり、その推進は、敵対するシオニスト政権とレバノン政府との間の直接交渉を正当化し、加速させるための単なる隠れみえであると指摘した。