通信社Abnaはロシア通信（RIA Novosti）の報道を引用し、ロシア外務省のザハロワ報道官は次のように語った。「モスクワは、特にザポリージャおよびブシェル原子力発電所をめぐる、核施設に対する安全保障への脅威が高まっていることを目撃している。」

彼女はまた、シオニスト政権の核兵器庫に対する国際社会の無作為に触れ、「イランへの攻撃に利害関心を持つイスラエルは、核拡散防止条約を無視しながら、他国を同条約違反で非難している」と述べた。

「ラマダン戦争」中、ロシア外務省の報道官は、米国とシオニストによるブシェル原子力発電所への攻撃を強く非難し、「イランの核施設への攻撃は直ちに停止されるべきである」と声明した。

ザハロワ報道官はさらに、「イランの核施設への攻撃は直ちに停止されなければならない。イランの核インフラに対する違法な攻撃は、これらのミサイルを誘導する者の評判に消し難い汚点を与える。ブシェル原子力発電所を攻撃した者たちは、核不拡散分野における彼らの評判を完全に損なった」と付け加えた。

イラン原子力機関は、金曜日（ファルヴァルディーン月15日）に、米国と占領下のシオニスト勢力によるブシェル原子力施設への4回目の攻撃後、自身のXアカウントに次のように投稿した。「イランの平和的な核施設への攻撃を非難し、それに対する無作為を終わらせることは、憲章に基づく責任の枠組みにおいて、国際原子力機関（IAEA）から期待される最低限の要請である。」

イスラム共和国イランも、IAEA事務局長によるこの無作為の原因調査および自国の主権的な核権益の保護を、法的経路を通じて追求している。