透析患者の必須医療品を搭載した船舶への攻撃を非難

アブナ通信の報道によると、イランの商業船舶がオマーン海での自国沿岸付近で米軍の攻撃を受けたとされる3月19日（ファルヴァルディン月30日）の夜に発生した懸念される事態を受け、イラン・イスラム共和国赤新月社と国際人道法国内委員会は共同声明を出し、この行動を強く非難した。

声明では、国連憲章第2条4項に明記された武力行使の禁止原則や、航海の自由に関する慣習法などの国際法の基本原則に触れ、民間船舶に対する敵対的行為は国家の国際的義務の明白な違反とみなされると強調した。また、1982年海洋法条約に基づき、商業船舶とその乗組員の安全はあらゆる状況下で尊重されるべきであると述べた。

声明は、事件の人道的側面を際立たせ、この船舶の積荷の一部は、赤新月社傘下の医療機器企業「セハ」に属する透析患者用の消耗品製造に必要な原材料であったと明確にしている。したがって、これらの必須物資の供給に支障が生じれば、透析を必要とする患者の健康と生命に直接脅威をもたらす可能性がある。

さらに、この行動は、民間乗組員の生命への脅威、恐怖、危険をもたらすものとして、軍事作戦における区別の原則や予防の原則を含む国際人道法の基本原則に反するとされ、民間人やその家族に対する恐怖や精神的圧力を生み出すあらゆる行為も非難された。

声明の別の部分では、地域の緊張緩和に関する既存の取組みに触れ、このような行動が平和と安定の維持に関する国際的義務を違反する可能性があり、国連総会決議3314（1974）の枠組みにおいて、違法な武力行使の一例として検討されるべきであると述べた。

赤新月社と国際人道法国内委員会は最後に、国際法の強行規範（ジュス・クジェンス）を無条件に尊重する必要性を強調し、国連安全保障理事会を含む関連する国際機関に対し、この問題を迅速かつ中立的、責任ある態度で検討し、責任者の説明責任を果たすための基盤を提供するよう求めた。

また、声明では、国際航海の安全性の保証、特に生命維持治療を必要とする患者を含む民間人の生命の保護、およびこの事件の影響の補償と被災者支援のための実用的な措置の採用の必要性も強調されている。

この声明は、イラン・イスラム共和国赤新月社および国際人道法国内委員会会長であるピル＝ホセイン・コリワンドによって署名された。