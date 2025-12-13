シェイク・ナイム・カーセム：「非常に危険な計画が進行中である」

ABNA通信がアル・アハドの報道として伝えたところによると、レバノンのヒズボラ事務局長シェイク・ナイム・カーセム師は、ファーティマ・アッ・ザフラー（彼女に平安あれ）の生誕を記念するファーティミーユン集会での演説で、「シェイク・ナビル・カウク師は抵抗勢力の傑出した人物の一人である」と述べました。

ヒズボラ事務局長は続けて、ファーティミーユン集会の主催者の活動を称賛し、次のように述べました。「私たちは、ヒズボラと抵抗勢力に関連するこの環境、プロセス、そして確固たる信念を反映するこの偉大なファーティミーユン集会の主催者に感謝しなければなりません。ファーティマ（彼女に平安あれ）は、女性と男性の模範であり、高い地位を有しています。」

シェイク・ナイム・カーセム師は続いて抵抗勢力の女性たちを称賛し、「今日、私たちは再び、抵抗勢力、ヒズボラ、そしてこの運動の創設者であるイスラム共同体の殉教者たちの指導者であるサイイド・ハッサン・ナスラッラー師との誓いを新たにするために集まりました」と述べました。

ヒズボラ事務局長は、すべての分野、特に家族の教育と抵抗勢力の支援における女性の顕著な役割の必要性を強調しました。

彼は続けました。「政府はレバノンの主権と独立を確立する責任を負っています。抵抗勢力は停戦合意の履行において義務を完全に果たし、政府を支援してきました。私たちは異なるアプローチを必要とする新しい段階に直面しています。2024年11月27日の停戦成立以来、私たちは新しい段階に入りました。」

レバノンのヒズボラ事務局長は次のように強調しました。「イスラエルの攻撃はレバノンと私たちにとって危険です。敵に対する抑止力は例外です。抵抗勢力の成果は解放によって測られます。」

彼は付け加えました。「抵抗勢力の基本的使命は解放です。世界には17年間も敵に対する抑止力を築くことができる抵抗勢力は存在せず、この抑止力は例外的です。政府と軍は敵に対する抑止力を築く必要があり、抵抗勢力は彼らを支援します。抵抗勢力はレバノン軍との完全な協力の準備ができています。もしイスラエルが侵攻するなら、私たちは軍の武装解除を要求すべきでしょうか？」

レバノンのヒズボラ事務局長は次のように強調しました。「もし軍が保護する能力がないなら、私たちは武装解除を要求すべきでしょうか？抵抗勢力の義務は、支援し、領土の解放を助けることです。抵抗勢力は、レバノンの力と抵抗力を活用するための防衛戦略には賛成ですが、アメリカとイスラエルへの降伏と妥協には反対です。降伏した場合、レバノンは残らず、シリアの状況は私たちにとっての模範例です。」

彼は付け加えました。「政府の問題は、課せられた制裁と蔓延する腐敗の問題です。この形での武器の独占は、レバノンの潜在能力の破壊を意味します。イスラエル体制は脅迫しており、彼らの視点から見た唯一の方法は降伏であり、レバノンがイスラエルの管理下にあることです。降伏はレバノンの衰退をもたらします。ナスラッラー師と殉教した司令官たちの暗殺後のイスラエル敵の計画は、ヒズボラの破壊と抵抗勢力の排除でした。」

ナイム・カーセム師は述べました。「私たちの団結と安定があれば、戦争は起こりません。抵抗勢力の存在は、命、国民、そして誇りを意味します。私たちは『オウリ・アル・バス』の戦いで、ヒズボラの破壊と抵抗勢力の排除という敵の目的を阻止することに成功しました。」

レバノンのヒズボラ事務局長は次のように強調しました。「アメリカは、私たちが自衛することを知るべきであり、たとえ天が地に落ちようとも、イスラエルの目的が実現するために武装解除は達成されず、たとえ世界がレバノンに対して戦争を起こしても、武装解除は行われません。もし戦争が起こっても、その目的は達成されないでしょう。これは私たちにとって完全に明白です。私たちはあなた方にそれを許しません。それは起こらない、私たちはイマーム・フセイン（彼に平安あれ）の子孫です。」

シェイク・ナイム・カーセム師は強調しました。「抵抗勢力は四つの大きな成果を達成しました。領土を解放し、課題に立ち向かい、2006年から2023年の間に敵に対する抑止力を築き、レバノンへの攻撃を阻止し、抵抗勢力による伝説的な抵抗が実現しました。」

彼は述べました。「これが私たちの物語であり、私たちが後退しない立場です。この立場は最も名誉ある国家的な立場であり、暗く黒い過去を持つ人々の確認を必要としません。」

ナイム・カーセム師は強調しました。「バラクはレバノンをシリアに併合しようとしており、少数派はこの広大なシリアの海で失われるか、移住することになります。イスラエルが存在する限り、イスラム教徒とキリスト教徒はレバノンに居場所がありません。もしレバノンが降伏すれば、その歴史は消し去られ、未来がなくなります。」

彼は同国の政治家たちに呼びかけ、次のように述べました。「譲歩を止めてください。交渉は一つの問題であり、イスラエルの攻撃の継続は別の問題であるという米国大使の言葉を聞きませんでしたか？これは、交渉が独立した道筋を持ち、それが攻撃の継続を意味するという明白な論理です。それでは、交渉の利点は何でしょうか？」