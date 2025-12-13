ABNA通信がタス通信のインタビューとして伝えたところによると、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、「ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、戦場の状況と政治的正当性の欠如により、袋小路に陥っている」と述べました。

このロシアの外交官によると、ゼレンスキー氏の大統領任期は2024年5月20日に終了しましたが、彼は権力に留まるためにあらゆることを行っています。

ザハロワ報道官はさらに、「ウクライナ国民のゼレンスキー氏に対する絶対的な不信感と、彼らの国外逃亡を考慮すると、彼は今、西側の支持者たちを恐喝し始めている」と付け加えました。

米国大統領ドナルド・トランプ氏は12月9日、ウクライナで選挙を実施するのに今が適切な時期だと発表しました。トランプ氏は、キーウが現在の紛争を選挙を回避するための手段として利用していることを強調しました。

同日、ゼレンスキー氏はウクライナでの大統領選挙実施の準備ができていると表明しましたが、そのためには法改正と、軍人が投票に参加できるようにするための安全保障が必要であるとしました。彼は議員たちに必要な「法改正」を行うよう求め、また、米国とヨーロッパに対し投票プロセスの安全を保障するよう要請しました。