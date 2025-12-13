EU高官、「モスクワによる真の譲歩」を要求！

ABNA通信がアナトリア通信の報道として伝えたところによると、EUの外務・安全保障政策担当上級代表であるカヤ・カラス氏は、たとえウクライナが安全保障を得たとしても、ロシア側から真の譲歩がなければ、他の場所で新たな戦争が始まる危険性があるだろうと述べました。

カラス氏はイタリアの新聞『コリエレ・デラ・セラ』とのインタビューで、ロシアがその行動を変え、軍事力に明確な制限を受け入れない限り、ウクライナにおけるロシアの戦争を終わらせるための永続的な合意に達することは不可能だと主張しました！

カヤ・カラス氏はさらに、「平和の問題はロシアだ！たとえウクライナが安全保障を得たとしても、ロシアから何の譲歩もなければ、我々は他の戦争を経験することになるだろう。それはウクライナではないかもしれないが、他の場所で起こるだろう」と主張しました。

彼女は続けて、ロシアは依然として戦争を止める「真の意思」を全く示しておらず、ウクライナの民間人やインフラに対する継続的な攻撃を続けていると主張しました！

カラス氏は、「永続的な平和のためには、ロシアが二度と攻撃しないことを確実にする必要があります。我々はロシアからの譲歩が必要です。それは彼らの軍隊を制限することであれ、軍事予算を抑制することであれ、です。領土的な譲歩やウクライナ領土の占領を承認することは一切あってはなりません。国境を力で変えることはできません。欧州の安全保障体制の中に、ロシアに直接的な役割を与えるような条項があってはなりません」と述べました。