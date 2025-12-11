マシャール氏：過去と現在のイランの重要かつ決定的な支援に感謝

Abna通信社がアルジャジーラ・ネットワークの報道として伝えたところによると、ハマス運動のパレスチナ国外政治局長であるハーリド・マシャール氏は、イラン・イスラム共和国は常にパレスチナの主要な支援者であった、そして今もそうであると述べ、「彼らは、あらゆる形の支援に対して感謝に値します」と付け加えました。

2025年12月10日に放送された番組「マワジン」に出演した同氏は、ハマスはその道のりの中で、程度は異なるもののすべてのアラブ諸国から支援を受けており、すべてと交流してきたと述べました。

マシャール氏は、「ハマスは、アラブ・イスラム共同体から離れて特定の軸に自身を限定したことはありませんが、ハマスとの対話の扉を閉ざした一部のアラブ・イスラム勢力が、このイメージをある程度乱しました」と付け加えました。

同氏によると、ハマスはアラブ・イスラム圏における存在感を強化することを目指しています。

ハマス運動のパレスチナ国外政治局長は、このグループの武器に関するアプローチを強調し、このアプローチを米国政府に説明し、その承認を得られることを望むと表明しました。

同氏はまた、「ガザは課せられたことを実行しました。そして今、立ち上がり、再活性化される時が来ました」と述べました。

イスラエルの武装解除要求に対する抵抗組織のアプローチを説明する中で、マシャール氏は、「ハマスは、抵抗組織がガザ戦争とイスラエルの占領者の再来を防ぐ保証を伴うイメージの構築を目指していること、そして『この武器がどのように維持され、秘密にされ、使用も展示もされないか』という方程式を様々な関係者に提示しました」と述べました。

同氏は、抵抗組織はまた、真の保証として「長期停戦」計画を提案したと付け加えました。

マシャール氏は演説の別の部分で、真の危険はガザではなくシオニスト政権からもたらされると強調し、「パレスチナ人に対する武装解除の要求は、魂を体から引き離すようなものです」と述べました。

同氏は、ハマスが米国政府に対して武器保有のアプローチについて説得できる能力に希望を表明し、同氏が米国の実用主義的な合理性に基づいていると説明したアプローチが、イスラエル側に課される可能性があると述べました。