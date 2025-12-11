ベネズエラ、米国によるタンカー拿捕を「海賊行為」と呼ぶ

Abna通信社がアル・マシーラ・ネットワークの報道として伝えたところによると、ベネズエラ外務省は、カリブ海の海域でタンカーを拿捕した最近の米国の行動を非難し、それを海賊行為であると表現しました。

同省は国際社会に対し、圧力をかける手段としての米国のこの行動に反対するよう求めました。

これに関連して、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領は、「今日、仮面は剥がれ落ち、真実が明らかになり、米国の真の目的、すなわちベネズエラの石油の強奪が明らかになった」と発表しました。

彼女は、ワシントンが「何の代価も支払わずにベネズエラの石油を不法に盗むこと」を追求していると強調しました。

ベネズエラの副大統領は、この行為が国際法に対する明白な違反であり、法的責任を伴うものであると述べた上で、「わが国は、米国のあからさまな窃盗を暴露するために、すべての国際機関およびフォーラムに訴える」と強調しました。

ロドリゲス氏は、ベネズエラは自国の資源と富を守るために「国民の団結」をもって行動すると付け加えました。

最後に彼女は、「私たちの資産を守ることは主権的な権利であり、ベネズエラはいかなる困難があろうとも勝利するでしょう」と強調しました。

ブルームバーグ通信は水曜日の夜、米軍が制裁下にあるとの口実でタンカーを拿捕したと報じました。

その後、ドナルド・トランプ米大統領はこの行為を認め、ワシントンが近くタンカー拿捕の画像を公開すると述べました。