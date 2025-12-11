米下院、シリアに対する「シーザー法」制裁を解除

Abna通信社がロイター通信の報道として伝えたところによると、米下院は、約9000億ドルに相当する2026会計年度の大型国防予算案を可決しました。この法案には、シリア関連のセクションにおいて、「シーザー法」による制裁の解除が含まれています。

報道によれば、この法案は、シリア、ウクライナ、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、イラク、および麻薬対策とされるプログラムに関連する広範な規定パッケージを含んでいます。シリアのセクションでは、以前にシーザー法に基づいてバッシャール・アル＝アサド政権に対して適用されていた制裁が解除されました。

ウクライナについては、この法案では2026年と2027年に毎年4億ドルの安全保障支援が想定されています。

アジア太平洋地域については、台湾との安全保障協力のための10億ドルの予算全額の確保、ペンタゴンと台北間の共同無人航空機プログラムの創設、および韓国における米軍兵力28,500人の維持も盛り込まれています。

この法案はまた、ヨーロッパにおける米軍の兵力を76,000人未満に45日以上削減することを禁止しています。

その他の条項には、1991年と2002年のイラク戦争に関連する武力行使許可の取り消しが含まれています。

この法案では、海上活動を含む麻薬密輸対策とされる作戦にも10億ドルが割り当てられています。

この法案が下院で可決された後、上院で審議・承認され、その後、大統領の最終署名のために送付される必要があります。