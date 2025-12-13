国連の対イスラエル決議に対するアメリカの怒り

ABNA通信がアルジャジーラ・ネットワークの報道として伝えたところによると、米国務省は、シオニスト政権の犯罪には言及せず、国連総会が再びイスラエルに対して「真剣さを欠き、偏向した」決議を採択したと主張しました。

同省はさらに、この決議は「国連における真の外交を弱体化させるという犠牲を払って」採択されたものであり、総会は「誤った主張に基づいた、論争を招く、政治的な決議」を提出することを決定したと付け加えました。

この声明では、言及された決議は、国際司法裁判所（ICJ）によって出された勧告的意見の「不正確で誤解を招く結論」をイスラエルに義務付けるものだと主張されていますが、ワシントンによれば、勧告的意見は立法的な根拠ではなく、それらに訴えることは国際法を嘲笑するようなものだとしています。

米国務省はまた、いかなる当事者に対しても、いかなる組織への協力を強制できるという考えは、その主権の明白な侵害であると主張しました。

さらに、米国務省の副報道官は、ワシントンはパレスチナ難民のための国連救済事業機関（UNRWA）の役割を強化しようとするいかなる試みも拒否すると主張しました。

シオニスト政権を全面的に支持しつつ、彼は次のように付け加えました。「アメリカは、国連でイスラエルに対して提起される偏向した誤った主張を拒否するにあたり、テルアビブとの連帯を表明します。」

国連総会は、シオニスト政権に対し、ガザ地区への援助物資の搬入を許可するという国際司法裁判所の判決を実行するよう求める決議を採択しました。

総会は、この決議がシオニスト政権に対し、ガザ地区の住民に食料、水、医薬品、避難所を提供する義務を負わせるものであると発表しました。

この決議に基づき、テルアビブはガザ地区での救援活動を妨害しない義務があります。

国連総会の決議はまた、占領政権に対し、パレスチナの民間人を避難させたり飢餓に陥れたりしないこと、そして国連の活動を制限しないことを要求しています。

総会は、この決議が包括的な解決策に到達するまで、パレスチナ問題に対する国連の責任を強調するものであると強調しました。