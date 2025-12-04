マドゥロ大統領：トランプ大統領との電話会談は友好的だった

アブナ通信がアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、ベネズエラ大統領の ニコラス・マドゥロ 氏は、「トランプ大統領との電話会談は、友好的で相互尊重に基づいていると見なすことができる」と述べました。

彼は、この電話会談は両国間の対話の開始を意味し、「我々は平和の実現のための対話、そして外交を支持する」と付け加えました。

アルジャジーラの報道によると、マドゥロ大統領は、アメリカ国民は戦争にうんざりしており、リビア、イラク、アフガニスタン、ベトナムの経験が繰り返されることを望んでいないことを知っていると語りました。

アル・マヤディーン・ネットワークもマドゥロ氏の発言として、過去 $10$ 日間に行われたドナルド・トランプ米大統領との電話会談は、敬意を表した口調で行われたと伝えました。

ベネズエラ大統領はまた、「我々は揺るぎない冷静さと、我々の勝利、つまり正義と平和の勝利である勝利に対する確固たる信念を保たなければならない」と明言しました。

マドゥロ氏の発言は、米国大統領が次のように発表した数時間後に行われました。「ベネズエラとの取り組みは圧力を超えており、マドゥロ氏との短い電話会談で、私は彼にいくつかのことについて伝えた。」

彼はまた、ベネズエラの麻薬カルテルへの疑惑の攻撃に関する最新のコメントで、「我々はまもなく麻薬密輸業者に対する地上攻撃を開始するだろう」と述べました。