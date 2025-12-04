グテーレス氏：ガザでの戦争犯罪発生について確固たる証拠がある

アブナ通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、国連事務総長 アントニオ・グテーレス 氏は、ガザに関する国連安全保障理事会決議の履行の必要性を強調しました。

グテーレス氏はロイター通信とのインタビューで、「我々はガザでの停戦が確立されていることを確認しなければならない」と付け加えました。

彼は、「ガザで戦争犯罪が発生した可能性があると信じるに足る確固たる証拠がある」と明言しました。

国連事務総長はまた、「私は国際司法裁判所が行っていることを信頼している」と述べました。