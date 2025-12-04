アクシオス：米国はイスラエルによるレバノンでの戦争再開を除外

アブナ通信がアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、米国のニュースサイト「アクシオス」は、複数の「情報に通じた」高官や情報源の話として、ワシントンがイスラエル政権とレバノンの代表者間のアル・ナクーラでの会合が、双方の国境での緊張緩和に役立つことを期待していると発表しました。

この報道に基づき、ある米高官は、トランプ政権はヒズボラの軍事司令官の暗殺が、イスラエルにより大きな政治的な機動の余地を与え、また、この政権によるレバノンでの大規模な作戦を延期させることにつながったと考えていると主張しました。

この高官によると、トランプ政権は、今後数週間におけるイスラエル政権による戦争再開の可能性を排除しています。

また、別の情報筋がアクシオスに語ったところによると、米国の特別使節モーガン・オルタガス氏が、シオニストおよびレバノンの外交官とともにアル・ナクーラで会合を開き、その主要部分は両当事者の初期の顔合わせに焦点を当てていました。

この情報源は、この会合で最も重要な議題は、経済協力、特にはレバノン南部の復興の分野であると付け加えました。

別の米高官もアクシオスとのインタビューで、ワシントンの計画には、レバノンとイスラエルの国境沿いに「トランプ経済特区」を設立し、ヒズボラの存在を排除することが含まれていると述べました。

これに関する別の情報筋がアクシオスに語ったところによると、両当事者は新年が始まる前に別の会合を開催し、相互信頼を構築するための経済的提案を提示することに合意しました。

ある米高官はまた、すべての当事者がヒズボラの武装解除が引き続き主要な目標であり続けること、そして三軍（レバノン、米国、イスラエル）が紛争停止の枠組みの中でこの作業 [ヒズボラの武装解除] を継続することに同意している、と強調しました。