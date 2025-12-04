シオニストの攻撃によりハーン・ユーニスでパレスチナ人 $5$

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ガザにあるクウェート専門病院は、シオニストのドローンによるハーン・ユーニスのマワシ地区にある避難民テントへの爆撃で、子ども $2$ 人を含む $5$ 人が殉教したと報告しました。

アルジャジーラの特派員は、シオニスト政権のドローンがガザ地区南部のハーン・ユーニス市西部で $4$ 回の空爆を行い、多数のパレスチナ人が負傷したと述べました。

また昨夜、シオニストの戦車とクアッドコプタードローンも、ガザ市東部のシュジャイア交差点付近でパレスチナ人の陣地に向けて発砲しました。ガザ市東部地域への砲撃も、昨夜のシオニストによるその他の侵略行為でした。

シオニスト占領政権のヘリコプターも昨夜、ガザ市東部地域に向けて発砲しました。また、イスラエル軍の軍用車両がガザ地区南部のラファ市北部に向けて発砲しました。イスラエル軍はまた、ガザ市東部での建物の爆破と破壊の作戦を継続しました。

シオニスト政権のメディア機関は昨夜、ラファでの抵抗勢力とシオニスト兵士との間の銃撃戦で、ゴラニ旅団とガザ師団のイスラエル兵 $4$ 人が負傷し、そのうち $1$ 人の負傷が重傷であると主張しました。

シオニスト政権軍は、ゴラニ旅団とガザ師団のシオニスト兵士の負傷は、ラファ東部のトンネルから出てきた武装集団との衝突で発生したと発表しました。

イスラエル軍ラジオは情報源を引用し、シオニスト兵士が抵抗勢力の $2$ 人を殺害し、 $3$ 人目は装甲車両に爆弾を仕掛けた後にトンネルに戻ったと主張しました。