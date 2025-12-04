人民戦線：ハーン・ユーニスでの避難民テントへの攻撃はジェノサイドである

アブナ通信がパレスチナ情報センターを引用して報じたところによると、PFLPは声明を発表し、ガザ地区南部のハーン・ユーニスのマワシ地区にある避難民のテントに対するシオニスト軍の攻撃を「卑劣な攻撃」と表現し、大規模な火災と、子どもを含む多数の民間人の殉教につながったと述べました。

同運動は、この行為がすべての国際法を踏みにじる、明白なジェノサイド犯罪とファシスト的国家テロであると強調しました。

人民戦線は、この攻撃が占領政権が停戦合意違反に固執していることを示しており、ガザ情勢を再び爆発させようとする意識的な試みであると付け加えました。

同運動はまた、米国がこの政策を支持し同調することは、ワシントンの政府をこれらの犯罪の直接的な共犯者にする、と発表しました。

最後に、人民戦線は仲介者と合意の保証国に対し、この危険なプロセスを阻止するために直ちに行動し、シオニスト政権の侵略を抑制するための拘束力のあるメカニズムを確立するよう求めました。

ガザ救援組織：ハーン・ユーニスへの攻撃は「安全地帯」で行われた

一方、ガザ救援・救助組織は、ハーン・ユーニスの避難民テントに対するシオニストの新たな攻撃に対し、ハーン・ユーニスのマワシ地区での攻撃の犠牲者は、いわゆる「安全地帯」で標的にされたと発表しました。

ガザ救援・救助組織のスポークスマンであるマフムード・バサル氏は、昨夜、ガザ地区南部のハーン・ユーニスのマワシ地区に対するシオニスト政権軍の攻撃で殉教した人々は、紛争地域ではなく、シオニストが安全だと宣言した一時的な避難キャンプにいたと発表しました。

彼は、「ガザで起こっていることが一時的な反応ではなく、計画的な攻撃と民間人の直接的な殺害であることを皆が理解するためには、あとどれだけの犯罪が起こらなければならないのでしょうか？」と述べました。

バサル氏は、この出来事は例外的な事件ではなく、日々その規模が拡大している継続的な人道的大惨事の新たな章であると強調しました。

ガザのクウェート専門病院は、昨夜、シオニストのドローンによるハーン・ユーニスのマワシ地区の避難民テントへの爆撃で、子ども二人を含む $5$ 人が殉教したと報告しました。

アルジャジーラの特派員は、シオニスト政権のドローンがガザ地区南部のハーン・ユーニス市西部で $4$ 回の空爆を行い、多数のパレスチナ人が負傷したと述べました。