アブナ通信がテレグラフ紙を引用して報じたところによると、IIFLアカデミーは報告書の中で、ガザ情勢の結果、多数の英国民がイスラム教に改宗したと発表しました。

シオニスト紙マアリブは、この報告書に言及し、この現象を「恐ろしい情報」と呼びました。

シオニストのウェブサイトi24はこれについて、新しい英国の報告書が、イスラム教に改宗する市民の数が著しく増加していることを示していると書いています。この報告書によると、この増加は、世界的な戦争と紛争の激化、特にシオニスト政権によるガザへの攻撃に起因しています。

テレグラフ紙が報じたところによると、「信仰が生活に与える影響」研究所（IIFL）の研究者は、世界的な紛争が英国人がイスラム教に改宗する最も一般的な動機であることを発見しました。

宗教的信念を変更した $2,774$ 人を対象とした調査結果に基づくと、イスラム教に改宗した人々の $20\%$ が、国際的な戦争が彼らの意思決定における最も重要な要因であったと述べました。この報告書は、改宗者のほとんど、特に若者が、世界がより大きな不正に向かっていると感じており、メディアに対する不信感の高まりが、倫理と正義に基づいた宗教であるイスラム教へと彼らを導いていると説明しています。