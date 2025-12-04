米国による、イランの「シャヘド・ドローン」のコピーである無人航空機の使用

アブナ通信がCNNテレビを引用して報じたところによると、米軍は西アジアで初の攻撃型ドローン飛行隊を編成し、その設計と技術がイランから直接取り入れられたドローンを使用しています。

このメディアによると、この飛行隊は、数ヶ月前に地域の米テロリスト軍司令部（CENTCOM）によって編成され、「スコーピオン・アタック・タスクフォース（Scorpion Attack Task Force）」と名付けられた特別グループの管理下にあります。

この飛行隊は、「Low-Cost Unmanned Attack System（低コスト無人攻撃システム）」、または「LUCAS」ドローンと呼ばれる無人航空機を使用しています。

ある米軍当局者は、「LUCASドローンは、イランのシャヘド・ドローンのリバースエンジニアリング後に製造された」と述べました。

地域の米テロリスト軍司令部（CENTCOM）のプレスリリースには、「CENTCOMが配備したLUCASドローンは広い航続距離を持ち、自律的な作戦のために設計されている。これらは、カタパルト、ロケット補助による離陸、および地上・移動車両システムを含む様々なメカニズムで発射することができる」と記されています。