イスラエル軍、クネイトラのシリア人住宅に向けて発砲

アブナ通信社がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シリアの情報筋はシリア南部におけるシオニスト政権の新たな動きについて報じました。

地元のシリアの情報筋は、シオニスト政権軍に属するパトロール隊が、クネイトラ郊外のアブ・クバイス村で民間人の住宅に向けて発砲したと発表しました。

アル・イクバリアの特派員も、軍用車両2台からなる占領軍のパトロール隊が、クネイトラ郊外のウム・アル・アザム村に侵入したと報じました。

昨日も、シリアの情報筋は、「シオニスト政権軍の軍用車両と装甲兵員輸送車7台が、クネイトラ中央郊外のビール・アジャム町とルワイヒナ村に侵入した」と発表しました。

これらの情報筋は、イスラエル軍の一団が、クネイトラ南部郊外のアイン・ジーワン近くにあるクダナダムの北側を徘徊していたと述べました。

注目すべきは、シオニスト政権が前シリア政権の崩壊以来、シリアに対して広範囲な攻撃を行っており、少し前にはドゥルーズ派を支援するという口実でダマスカスの一部地域を爆撃したことです。

バシャール・アル・アサド政権の崩壊以来、この政権の軍隊は、占領下のゴラン高原とシリアの間の緩衝線を越えて、ダラー県とクネイトラ県のゴラン高原に近い地域の占領を続けています。