レバノン首相：イスラエルとの和平交渉を求めていない

アブナ通信社がアルジャジーラから報じたところによると、レバノン首相は、同国がシオニスト政権との和平交渉を求めておらず、この政権とのいかなる関係正常化も引き続き包括的な和平プロセスに関連していると強調しました。

「ナワフ・サラーム」氏はアルジャジーラ・ネットワークとのインタビューでさらに次のように述べました。「私たちはイスラエルから緊張が高まる可能性についてのメッセージを受け取りましたが、特定の期間については言及されていません。ベイルートを訪れた特使の評価では、状況は危険で不安定であるとのことです。」

レバノン首相は、ヒズボラの武装解除の必要性に関する自身の主張を改めて繰り返し、「私たちを新たな戦争に駆り立てる可能性のある冒険を許しません」と述べました。

ナワフ・サラーム氏のこれらの発言は、シオニスト政権が毎日レバノン南部を標的にし、停戦違反を続けている中でなされました。これらの攻撃は、レバノン政府がアメリカの支援を受けて抵抗勢力の武装解除を目指している最中に続いています。

彼はまた、元駐ワシントン・レバノン大使の「シモン・カレム」氏を停戦監視委員会のレバノン代表に選出したことにも言及し、「元レバノン外交官をこの委員会に加えるという措置は、政治的に正しく、国民の支持を得ています。ネタニヤフは、元レバノン外交官を委員会に加えるという私たちの行動を形容する際に誇張しすぎました」と述べました。