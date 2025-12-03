第46回湾岸協力会議（GCC）首脳会議で何が起こったか？

アブナ通信社がアル・ハリージ・オンラインから報じたところによると、バーレーンが主催した今日の会合を終えたGCC首脳たちは、声明を発表し、その中で加盟国間の技術とデジタルトランスフォーメーションにおける協力を強調しました。

GCC首脳たちはまた、声明の中で6つの加盟国の主権尊重を求め、いかなる加盟国の主権侵害も、それら諸国の集団的安全保障に対する直接的な脅威であると強調しました。

この声明では、パレスチナ人の苦しみに終止符を打つ必要性が強調されました。

声明では、貿易と観光の強化、戦略的プロジェクトへの投資促進、そして経済発展と技術進歩の継続的な実現に言及されました。

GCC首脳たちはさらに、デジタルインフラ開発の強化と電子商取引の促進を強調しました。

これらの国の首脳たちは、デジタル決済とクラウドサービスのための共通システムの開発支援も必要不可欠と見なしました。

声明では、イノベーションと持続可能性に基づく経済の多様化と強化の継続に言及し、環境責任とクリーンエネルギーおよび再生可能エネルギープロジェクトの強化が強調されました。

声明には次のように記されています：「私たちは、ガザでの戦闘終結合意の規定の完全な遵守を確保すること、人道支援の提供を促進すること、そしてガザ地区の復興を促進することを強調します。私たちは、二国家解決策に基づき、1967年の境界線内に東エルサレムを首都とする独立した主権を有するパレスチナ国家を樹立するための努力を強化することを強調します。」