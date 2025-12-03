革命指導者：女性は家の労働者ではなく、管理者である

アブナ通信の報道によると、イスラム革命最高指導者は今朝、国内各地の何千人もの女性や少女との会談で、ハズラト・ファーティマ・ザフラー（彼女に平安あれ）を、あらゆる分野で最も崇高な特質を備えた天上の人間と呼びました。イスラムが家庭と社会における女性の尊厳と権利に抱く見解を説明し、様々な分野で男性が妻や女性に対して行うべきこと、してはならないことを詳述しました。

アーヤトッラー・ハーメネイー師は、両世界の女性の無限の美徳、すなわち「崇拝と謙虚さ、人々のための自己犠牲と寛容、困難や災難における忍耐力、抑圧された者の権利の勇敢な擁護、真実の啓発と説明、政治的理解と行動、'家事、夫婦関係、子育て'、イスラム初期の歴史における重要な出来事への参加」などの分野に言及し、「イランの女性は、預言者（彼に平安あれ）の言葉によれば、歴史上のすべての時代の世界中のすべての女性の主である、そのような太陽から الحمدلله（アッラーに感謝）として模範と教訓を得て、彼女の目標に向かって動いています」と述べました。

彼は、イスラムにおける女性の地位は非常に高く崇高であると述べ、次のように付け加えました。「女性のアイデンティティと人格に関するコーランの表現は、最も高尚で進歩的な表現です。」

革命指導者は、「人類の生命と歴史における女性と男性の同等の役割、および精神的な完全性と最高の地位に到達するための女性と男性の同等の成長の可能性」に関する聖なるコーランの節に言及し、「これらすべての点は、宗教を持っているが宗教を知らない人々の誤解や、そもそも宗教を受け入れない人々の誤解と矛盾しています」と述べました。

社会における女性の権利に関するコーランの論理を説明しながら、彼は次のように強調しました。「イスラムでは、社会活動、仕事、政治活動、ほとんどの政府職へのアクセス、その他の分野において、女性は男性と平等の権利を持っており、精神的な歩みや個人的および一般的な努力と動きにおいて、彼女の進歩の道は開かれています。」

西洋文化における無限で破壊的な性的魅力の抑制は、全く考慮されていない

アーヤトッラー・ハーメネイー師は、堕落した西洋と資本主義の文化はイスラムによって完全に拒否されていると指摘し、次のように付け加えました。「イスラムでは、女性の尊厳を維持し、非常に強力で危険な性的欲求を抑制するために、**'女性と男性の関係、女性と男性の服装、女性のヒジャブ、および結婚の奨励'**に関して制限と規定があり、これらは女性の性質、社会の利益、真のニーズに完全に合致しています。一方、西洋文化における無限で破壊的な性的魅力の抑制は、全く考慮されていません。」

革命指導者は、イスラムにおける男性と女性を、多くの共通点と、身体と性質に起因するいくつかの違いを持つ二つのバランスの取れた要素と見なしました。彼は、「これらの**'二つの補完的な要素'**は、人間社会の管理、人類の継続、文明の進歩、社会のニーズの充足、そして生活の運営において役割を果たしています」と述べました。

この不可欠な役割を果たす過程で、彼は家族の形成を最も重要な仕事の一つに挙げ、次のように付け加えました。「誤った西洋文化における家族制度の忘れられ方とは異なり、イスラムでは、家族を形成する要素としての**'女性、男性、および子供たち'**に対して、相互的で明確な権利が定められています。」

演説の別の部分で、女性の権利に専念して、革命指導者は、**「社会的および家族的な行動における正義」**を女性の第一の権利と呼び、この権利を確保する上での政府と社会全体の義務を強調し、「安全、名誉、尊厳の維持」も女性の主要な権利の一つであり、女性の尊厳を踏みにじる西洋資本主義とは異なり、イスラムは女性への完全な敬意の遵守を強調しています」と述べました。