アブナ通信社の報道によると、ガーディアン紙は情報筋の話として、ウクライナが米大統領ドナルド・トランプ氏の和平案に関するワシントンとの交渉に、欧州の同盟国の参加を可能にするための準備を進めていると報じました。

この西側メディアは、キーウとワシントンの間で電話協議が継続していることを伝え、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が今週末にもホワイトハウスでトランプ氏と会談する可能性があると付け加えました。

英国の首相であるキア・スターマー氏も、ウクライナ支持連合のメンバーが11月25日のビデオ会議でウクライナ戦争終結に向けた和平案を検討すると発表しました。

同時に、ガーディアン紙の情報筋は、ウクライナが米国の和平案を修正し、受け入れがたい一部の要求を削除し、条項の数を28から19に削減することに成功したと報じました。

「フィナンシャル・タイムズ」紙も、ゼレンスキー氏に近い一部の人々が彼の米国への訪問の可能性に反対しており、トランプ氏との関係の緊張激化を懸念していると報じました。

11月23日、米国とウクライナの代表団はジュネーブで米国の和平案について協議しました。マルコ・ルビオ米国務長官は、この会談を実りあるものだったと評価しました。

ウクライナのメディア報道によると、両当事者は計画のほとんどの条項で合意しましたが、いくつかの条項はゼレンスキー氏とトランプ氏の今後の会談で議論するためにまだ残されています。この会談の日程はまだ確定していません。