「アル・カッサム」によるヒズボラ著名司令官の殉教への反応。

Abna通信社がパレスチナ通信社シャハブを引用して報じたところによると、ハマス運動の軍事部門であるシャヒード・イッズ・アッディーン・アル・カッサム旅団は声明を発表し、次のように述べました。「最高の誇り、名誉、そして神の勝利の約束への確信をもって、レバノンのイスラム抵抗勢力の著名な司令官であり、イスラム抵抗勢力の軍事司令部責任者である殉教者ハイサム・アリ・タバタバーイー氏の殉教に哀悼の意を表します。」

この声明には次のように記されています。「殉教者司令官『サイイド・アブー・アリー』は、彼のジハード戦士の兄弟たちと共に、エルサレム防衛の道において、シオニスト政権によるベイルート南部ダヒエへの犯罪的な攻撃で殉教しました。」

カッサム旅団はさらに、この偉大な殉教者が「アル・アクサの嵐」作戦中のパレスチナ人民とその抵抗勢力への支援において果たした役割を称賛し、殉教者タバタバーイー氏が長年にわたる闘争を通じて、シオニスト占領者に対する抵抗戦線の形成と強化に重要な役割を果たしたことを強調しました。

シオニスト政権は日曜日午後（イラン暦アーザル月2日）、ベイルート南部ダヒエに空爆を行い、この攻撃により、レバノンのヒズボラ著名司令官ハイサム・アブー・アリー・タバタバーイーを含む少なくとも5人が殉教し、多数が負傷しました。