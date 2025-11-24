レバノン代表：「イスラエルは全てのレッドラインを越えた」

Abna通信社がスプートニクを引用して報じたところによると、レバノンのヒズボラに所属する会派の代表であるハッサン・イゼッディーン氏は、シオニスト政権が昨日、ベイルート南部ダヒエを攻撃したことで、全てのレッドラインを越えたと強調しました。

彼はさらに次のように述べました。レバノン政府とこの国の主権は、この侵略の継続を防ぐための策を見つける必要があります。なぜなら、シオニストの敵は何にも拘束されず、アメリカの支援を受けているからです。この状況は永遠に続くことはできません。

イゼッディーン氏は次のように明言しました。シオニストの敵に対応するためには、レバノン政府、軍、そして抵抗勢力による統一された立場が取られなければなりません。シオニスト政権への対応の仕組みは、国民の団結を必要とします。

彼はヒズボラの武装解除を求める要求を無意味だとし、レバノン政府とこの国の抵抗勢力は停戦合意を遵守しているが、テルアビブがそれを侵害していると述べました。レバノン大統領ジョゼフ・アウン氏の、占領者を国から追い出し、侵略を停止し、捕虜を解放するというイニシアチブは、レバノン国民の合意を得ています。