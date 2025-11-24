サラヤ・アル・クッズ：「殉教者ハイサム・アリ・タバタバーイーはパレスチナ抵抗勢力の支援者だった」

Abna通信社がアル・マヤディーン・ネットワークを引用して報じたところによると、パレスチナのイスラム聖戦運動の軍事部門であるサラヤ・アル・クッズは、パレスチナ国民、アラブ・イスラム共同体、そしてヒズボラ部隊に向けた声明の中で、ヒズボラのジハード司令官ハイサム・アリ・タバタバーイーの殉教に哀悼の意を表し、彼を「勇敢な戦闘員であり、レバノンのイスラム抵抗勢力の柱の一人、抵抗の枢軸の象徴、そしてパレスチナのグループの支援者」と評しました。

サラヤ・アル・クッズは、「私たちの誓いは、エルサレムの道、殉教者の道を継続し、この土地がシオニストの占領から完全に解放されるまで、パレスチナとその聖地のジハードと防衛を継続することである」と強調しました。

ハマス運動の軍事部門であるシャヒード・イッズ・アッディーン・アル・カッサム旅団もまた、イスラエル政権によるベイルート南部ダヒエへの犯罪的な空爆を受けて殉教した、レバノンのイスラム抵抗勢力の軍事指導責任者ハイサム・アリ・タバタバーイーの殉教に声明で哀悼の意を表し、「アル・アクサの嵐」作戦におけるパレスチナ人民とその抵抗勢力への支援における殉教者「サイイド・アブー・アリー」の役割を称賛しました。

レバノンのヒズボラは、声明を発表し、偉大なジハード司令官ハイサム・アリ・タバタバーイーの殉教を正式に発表しました。彼は、イスラエル政権による日曜日（訳注：現在時刻を基準とした場合、過去の特定の日付を示す）のベイルート南部ダヒエのハラト・フレイフ地区にある集合住宅への空爆で殉教しました。レバノン保健省によると、この攻撃は5人の殉教者と28人の負傷者を出しました。