レバノンのニュース局、アルメナール・チャンネルは「３日月曜の早朝、イスラエル警察は占領地において、大規模な金融汚職事件の捜査の一環として、同地域の労働組合事務所を家宅捜索し、複数の著名な組合幹部を逮捕した」と報じました。

これらの逮捕者の中には、数十万人の労働者を代表するヒスタドルート労組のアーノン・バー・デイビッド(Arnon Bar-David)委員長とその妻、そして他のシオニスト幹部が含まれています。

イスラエルのメディアによりますと、拘束されているイスラエル政府関係者数十人が、収賄および職権乱用の容疑で取り調べを受ける予定となっています。

この事件の範囲は非常に広く、複数のメディアのこの汚職事件は占領地における最大規模の事件の一つと言われており、今後数日中にさらに多くの逮捕者が出ると予想されている。によれば350人が取り調べを受けるものと見られています。

一連の捜査の結果、保険業界のビジネスマンがイスラエルの労働組合内で組織的な汚職ネットワークを管理し、その立場を悪用して賄賂と引き換えにサービスを提供していたことが判明しました。

この捜査は2年間にわたり秘密裏に行われ、現在になって著名なイスラエル政府関係者を逮捕する段階にまで至っています。

今回の事件発覚により、占領地中部沿岸リション・レツィオン、北西部キルヤト・ビアリク、南部キルヤト・ガト、南部港湾都市アシュドッドといった市の職員らに加え、イスラエルの鉄道やエル・アル航空の職員も逮捕されました。