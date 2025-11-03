フランス2026年度予算案、膠着状態。「ルコルニュ」は税制危機と崩壊の脅威の間に

アミールホセイン・モギミ：フランス国民議会での2026年度予算案の審議が重要な段階に入る中、政党間の激しい対立がセバスチャン・ルコルニュ政権を政治的危機に直面させています。「税制の公平性」、不動産税と相続権に関する議論、そして極右政党「国民連合（RN）」による予期せぬ投票が、予算案の可決を不確実なものにしています。

月曜日の朝、フランス国民議会は2026年度予算案の「歳入」部分の審議を再開しました。2400以上の修正案がまだ審議待ちとなっており、政府は議会での不安定な過半数を維持するために集中的な協議を行っています。セバスチャン・ルコルニュ首相は本日、議会会派の代表者と会談し、状況を落ち着かせ、予算承認プロセスを継続する方法を見つける予定です。膠着状態が続いた場合、予算審議が一時的に停止され、議員が社会保障予算案の審議に移る可能性があります。

この対立の中心にあるのは「税制の公平性」を巡る議論であり、不動産の価値上昇に対する課税や相続権に関する提案された修正案が含まれます。政府は財政赤字を補填するための新たな歳入を確保しようとしていますが、これらの措置は議会内外で広範な反対に直面しています。

その中で、マリーヌ・ル・ペン氏が率いる国民連合（RN）は、政治評論家を驚かせ、過去24時間で合計340億ユーロの新たな増税に賛成票を投じました。通常、増税に反対するこの党は、今回は社会党、中道派（MoDem）、およびLiotグループと一時的な連合を結成し、不動産資産税（IFI）を（非生産的資産税）に転換する修正案の承認を支持しました。

この行動は、政府を助けることにはなりませんでしたが、フランスの議会連合の不安定さと予測不可能性を示しています。首相再任から3週間後、セバスチャン・ルコルニュ氏は今、最も困難な政治的試練に直面しています。彼はル・パリジャン紙とのインタビューで、「これはいつ倒れてもおかしくない持久戦だ」と述べています。

ルコルニュ氏は現実的な口調で、自身の政権の存続は野党の決定にかかっており、もし彼らが政府を転覆させたいと望むなら、それは起こるだろうと強調しました。政府は、税制の公平性、中間層の満足、および政治的安定のバランスを取ろうと努めていますが、現在の議会の状況は、この危機的な段階を乗り越えるための持続的な連合が存在しないことを示しています。今日の首相と会派代表者との交渉が結果を出さなかった場合、予算の一時停止、あるいは政権の崩壊というシナリオも予想外ではありません。