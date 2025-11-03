UNRWA：人々の避難にもかかわらずガザで教育プロセスが再開

「Abna」通信社がパレスチナの通信社「シャハブ」を引用して報じたところによると、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）は声明で、ガザでの戦後、教育プロセスを段階的に再開するための取り組みの一環として、ガザ地区の避難民センターで教育スペースを拡大していると述べました。

この声明によると、約8000人の教師と教育者が、学校や教育インフラに生じた広範な破壊にもかかわらず、2024年8月からガザで教育プロセスを再開するために努力しています。

同機関は、67か所の避難民センターに485か所の一時的な教育スペースを設置し、避難している子どもたちの教育継続を保証するためにそれらを増やしていると発表しました。

この報告によると、ガザ地区全域の30万人以上の男女の生徒にアクセスするために、遠隔教育も活性化されました。

現在、ガザの学校のうち使用可能なのはごくわずかであり、これらの学校は現在、数十万人の避難民を受け入れているため、通常の授業の実施が妨げられています。

パレスチナ人は、封鎖と破壊にもかかわらず、知識への希望を生かし続けるために、授業用のテントやボランティアによる取り組みを通じて、教育を段階的に再開しようと努めています。

一方、ガザの子ども支援基金は、休戦が成立したにもかかわらず、ガザでは100万人以上の子どもたちが依然として十分な水と食料がない状態であり、毎晩何千人もの子どもたちが飢餓を抱えて眠っていると発表しました。