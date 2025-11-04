ペゼシキアン氏：今日の国の防衛力は、12日間の戦争以前とは比較にならない

アーブナー通信社によると、マスウード・ペゼシキアン氏は2025年11月3日月曜日（イラン暦1404年アーバン月12日）、ケルマーン州知事および代表者議会のメンバーとの会談で、インフレを今日の国の最も深刻な問題の一つとして挙げ、次のように述べました。「政府機構の無秩序な拡大は、国内のインフレの主要な原因の一つであり、この根本的な要因が解消されない限り、インフレを克服するのは非常に困難でしょう。」

大統領は、国の行政区分の昇格に対する繰り返しの要求を、国の行政機構が拡大し続ける要因の一つとして挙げ、次のように付け加えました。「我々は、国の統治システムをより効率的にするための新しい方法やツールを活用する代わりに、職員や管理職を増やすことで問題を解決できると考えてきましたが、この方法は問題を悪化させただけです。」

問題を解決するには自分たちから始める必要があると強調し、ペゼシキアン氏は断言しました。「我々は、構造改革と消費管理を、私たち自身の家やこのオフィスから始めなければなりません。多数の事務室、大きな部屋、多くの未使用のスペース、たくさんの照明、夏と冬のこれらの空間の換気および冷暖房の必要性は、国に多大な費用を課しており、そのかなりの部分を管理することができます。」

大統領は、現在の不利な状況を脱する唯一の方法は、合意と結束に頼り、国のあらゆる能力を活用することであるとし、次のように述べました。「不均衡に対処するための根本的な解決策に基づいた適切な措置が開始されました。例えば、ガソリンの不均衡を解消するために、国の鉄道網を最適に活用することで、都市内および都市間のルートでの自動車の移動の必要性を大幅に減らそうとしています。先週の木曜日、私はこれに関連してテヘラン州の鉄道能力について詳細な視察を行いました。」

ペゼシキアン氏はさらに次のように付け加えました。「すべての内部の問題や不均衡に加えて、我々が圧力や制裁の増加にも直面しているのは事実ですが、多くの隣国の可能性を適切に活用すれば、制裁を確実に無力化し、地域協力の強化や地域諸国の結束を強化するための重大な機会に変えることさえできます。」

大統領は、敵がイランや他のイスラム諸国の分裂と弱体化を求めていると述べ、次のように断言しました。「イスラム諸国は敵に対して一体とならなければなりません。イラン・イスラム共和国は決して戦争や紛争を求めていませんが、今日の我々の防衛力は、12日間の強要された戦争以前とは比較になりません。もし敵が過ちを犯せば、迅速で、強烈で、痛ましい対応を受けるでしょう。」