アーブナー通信社の報道によると、ニューヨーク市長選挙の民主党候補であるザフラン・マムダニ氏はCNNとのインタビューで、トランプ氏とマスク氏がアンドリュー・クオモ氏を支持しているのは、彼が彼らの手の中の操り人形のようになるからだと強調しました。

彼はさらに、「ニューヨークの住民は、トランプ氏の政策を実行し、彼を模倣する人物を市庁舎で見たくありません」と付け加えました。

マムダニ氏は次のように断言しました。「ホワイトハウスに舞踏会場を建設するために費やされる3億ドルは、10万人のニューヨーカーのための補足的食料援助プログラムの費用を賄うことができます。それなのに、トランプ氏はアメリカ人が食料を購入することをより困難にしようとしています。」

彼は表明しました。「トランプ氏には、どの都市や州が予算を受け取るに値するかを決定する権利はありません。私たちはこれらの資金を受け取るために戦います。」

ドナルド・トランプ米大統領は、民主党のイスラム教徒候補であるザフラン・マムダニ氏が市長選挙に勝利した場合、ニューヨーク市に割り当てられている連邦政府の財政支援を制限すると脅迫しています。