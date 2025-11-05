ネタニヤフ首相には汚職、収賄、公的信用の侵害の容疑を含む3件の訴訟が提起されており、裁判で立証されれば懲役刑となりますが、ネタニヤフ氏は今のところこれらの容疑を否認しています。

KANイスラエル公共放送は、ネタニヤフ首相が今後3ヶ月以内に早期選挙の実施を検討していると報じました。右翼政党リクード（国民自由運動）幹部は党首であるネタニヤフ首相に対し、世論の視線を外させ占領地の危機的状況を正当化する機会として今回の裁判を利用するよう助言しています。当のネタニヤフ首相は、起訴を政治的に利用しようとしています。

イスラエル現政権内の一部閣僚は、選挙日を前倒しすることでネタニヤフ首相の裁判の継続を遅らせようとしています。シオニスト政権内閣関係者の話では、早期選挙の実施はネタニヤフ首相の裁判の継続を遅らせ、場合によっては本筋から脱線させる可能性があると言われています。

ネタニヤフ氏はICCにおいてジェノサイド罪で起訴されており、イスラエル占領地の法廷では自らの罪を追及されなければなりません。このような状況下では、ドナルド・トランプ米大統領の公然たる支持さえも、イスラエル首相の置かれた状況を転換させることは到底無理でした。

トランプ大統領は先月13日、イスラエル議会クネセトでの演説で、ヘルツォク・イスラエル大統領に対しネタニヤフ氏への恩赦を求めましたが、米大統領の要請ではイスラエルの政治危機や意見の相違を緩和することはできませんでした。

現在、ネタニヤフ内閣は汚職事件とガザ紛争の余波により、極めて弱い立場に置かれています。ネタニヤフ首相率いる連立政権は崩壊し、超正統派シオニスト政党は内閣を離脱しました。ハレディ（正統派シオニスト）兵役法、司法改革、そして2026年度予算をめぐる激しい対立により、ネタニヤフ内閣内には深刻な亀裂が発生しています。与党リクード党も支持率の低下に直面し、多数派内閣を形成できる力はありません。

政権内の不安定さや、ガザ戦争をめぐるネタニヤフ内閣内の意見の相違により、イスラエル政権は政治的崩壊に近づいています。ガザ戦争にょり国際社会からの風当たりが強まった上、イスラエル政権内部での総体的な不満も高まっています。

ガザ紛争による人道・安全保障上の影響で、イスラエル占領地における選挙環境は極めて緊迫化しており、政治的二極化が加速しています。こうした状況は、内部暴力の増加と政府内の政治構造のさらなる弱体化につながりかねません。

早期選挙の実施は、占領地における内政危機の解決にはつながらず、逆に悪化させるだけです。内閣を構成する野党各党は、ネタニヤフ政権の終焉を目指し、幅広い連立政権の樹立についても協議を進めています。

一部のシオニスト関係者は、イスラエル政権が内部危機により構造崩壊の段階に入っていると警告しています。早期の選挙はこの崩壊を加速させ、政権を不安定な状態が続く悪循環に陥らせる可能性があります。

ネタニヤフ首相は占領地における政治・社会的危機を解決する能力がなく、早期選挙の実施はこれらの状況を打開する解決策にはならないばかりか、政治的崩壊を助長する要因になると思われます。したがって、イスラエル占領地における早期選挙の実施は、シオニスト政権の社会的・構造的崩壊を加速させると考えられるのです。