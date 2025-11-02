米国戦争長官：ワシントンと北京の関係は最高の状態にある

Abna通信社がロシア・アルヨウム（Russia Al-Yaum）ネットワークを引用して報じたところによると、ピート・ヘグセス（Pete Hegseth）米国戦争長官は、中国のカウンターパートであるドン・ジュン（Dong Jun）氏と、「紛争の発生を防ぎ、両国間のいかなる緊張の高まりも抑制するために、軍事的な[連絡]チャネルを確立する必要性」について合意したと発表しました。

別の発言で彼は、「トランプ大統領と話し、私たち二人は、現在、米国と中国の関係が最高の状態にあると信じている」と述べました。

ヘグセス氏は付け加えました。「トランプ大統領と韓国での習近平中国国家主席との歴史的な会談後、私もマレーシアで中国のドン・ジュン国防相と非常に前向きな会談を行い、昨夜も我々の間で新たな話し合いが行われました。」

米国戦争長官は、「平和、安定、良好な関係が、我々の二つの偉大で強力な国にとって最良の道であるという点で、中国の国防相と合意した」と明言しました。

また、演説の別の部分で、彼はナイジェリアでのキリスト教徒殺害に関するトランプ大統領の「十字軍的」な発言を繰り返し、次のように主張しました。「ナイジェリアや世界のどこであれ、罪のないキリスト教徒の殺害は直ちに止められなければならない。」

ヘグセス氏は、ナイジェリアにおける米国の軍事行動の可能性に関するトランプ大統領の発言を裏付け、この国を脅迫しつつ、次のように述べました。「米国戦争省は行動の準備を進めています。ナイジェリア政府がキリスト教徒を保護するか、さもなければ、我々がこれらの恐ろしい犯罪を犯しているイスラム主義テロリストを破壊するかのどちらかです。」