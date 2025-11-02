ナイジェリア、ドナルド・トランプ氏の脅威に反応

Abna通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ナイジェリア政府はドナルド・トランプ米大統領の最近の脅威に対し、過激主義との戦いの努力を続けると発表しました。この発言は、ドナルド・トランプ氏がナイジェリアをキリスト教徒に対する脅威を行っていると非難し、この口実で同国を特別監視リストに入れた後に発表されました。

ナイジェリア外務省はこの件に関して声明を発表し、「ナイジェリア連邦政府は、人種、信条、宗教に関係なく、すべての国民を守り続ける」と述べました。

声明はさらに、ナイジェリアは、国際秩序の憲章に基づいて、信仰、寛容、多様性、包摂性を尊重する宗教的な国であると付け加えました。

トランプ氏は金曜日、アフリカ最大の産油国であり、最も人口の多い国であるナイジェリアを、中国、ミャンマー、北朝鮮、ロシア、パキスタンなどの国々とともに、信教の自由を侵害している「特に懸念される国」のリストに加えたと発表しました。

トランプ氏は以前にも彼の最初の任期中にナイジェリアをこのリストに加えていましたが、彼の民主党の後継者であるジョー・バイデン氏は2021年にこのリストから削除しました。

トランプ氏はソーシャルメディアの投稿で、「ナイジェリアのキリスト教は存立の危機に直面している。数千人のキリスト教徒が殺害されており、イスラム過激派がこれらの殺害の責任を負っている」と書きました。

ナイジェリアには、キリスト教、イスラム教、その他の伝統的な宗教を含む200以上の民族グループがあります。ナイジェリアは、特にシーア派に対する大規模な暴力の波に長期間さらされており、この弾圧は歴代の米国政府の反対に遭っていませんでした。