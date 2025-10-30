ムハンマド・アブドゥルサラム氏と国連特使の協議

通信社アブナがアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメンのアンサールッラーの交渉団長であるムハンマド・アブドゥルサラム氏は、水曜日に国連特使と会談し、以前にオマーンの仲介とサウジアラビアとの合意のもとで提示されたロードマップに基づき、和平プロセスを進めることについて話し合ったと発表した。

彼は次のように述べた。「ロードマップの条項、特に人権に関連する条項の履行再開の必要性が強調され、その履行の遅延を続ける理由はないことを改めて表明した。」

イエメンのアンサールッラーの交渉団長はまた、この会談で、イエメンで活動する組織の職員の不当な拘束は無益であることを強調し、拘束された一部の者による破壊活動に関するサヌアの治安当局からの情報が国連に提出されたことを改めて表明したと付け加えた。

アブドゥルサラム氏は明言した。「関係機関は、これらの一部の人々が人道活動を装ってスパイ活動を行っていたことを示す文書と証拠を提供する準備ができている。」

彼は最後に、イエメンのアンサールッラーが公正な解決策を見つけること、国際機関との連携を継続すること、そして組織が人道的な任務の枠内で合法的かつ安全に活動することを保証することへのコミットメントを強調した。