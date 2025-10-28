バガイ：ガザとレバノンでの停戦違反は、保証国々の責任を重くする

ABNA通信の記者によると、イスマイル・バガイは記者会見で、ハズラト・ゼイナブ様（平安あれ）の生誕と看護師の日を祝いながら、次のように述べた。「今週は受動的防衛の週であり、我々外務省は国益を守るためにこの問題を真剣に受け止めている。」

彼は続けた。「外務省は、経済外交の目標達成を支援する枠組みの中で、経済機関の代表と近隣諸国の大使が出席し、マシュハドで第2回地方外交会議を開催した。」

彼は言った。「地域レベルでは、パレスチナ問題に直面している。以前、我々がジェノサイドの継続について話していたとすれば、この数日は、さらなるパレスチナ人の殺害を防ぎ、ガザへの人道支援の到着を可能にするはずだった停戦の違反について話している。」

外交機構の報道官はさらに、「ガザとレバノンでの停戦違反は、保証国々の責任を重くする」と付け加えた。

彼は述べた。「今日、ECO（経済協力機構）加盟国の内務大臣会議がテヘランで進行中である。」

マフディーエ・エスファンディヤーリー氏の解放について、彼は言った。「解放は監視下にあり、彼女は現在刑務所の外の場所に収容されており、我々は次回の法廷審理を待っている。我々は、彼女がいかなる正当な理由もなく拘留されたと信じている。我々の大使館は最初からこの件を追求してきた。大使自身が非常に積極的に追跡し、彼女と面会した。我々は、条件付き判決が最終判決に変わるまで、彼女の完全な解放のための活動を続ける。」

外交機構の報道官は、ホワイトハウスによるベネズエラに対する最近の脅威について強調した。「この問題は、国際社会全体にとって懸念の原因である。国際法の最も重要な原則は、武力による威嚇や行使の禁止である。これらの規則は、世界の様々な場所で違反されている。この進展は、国際的な平和と安全に対する脅威である。麻薬密輸の問題は、独立国に対する圧力として提起されている。我々はこの進展を、平和と安定に対する危険な動きと見なす。したがって、ここでは国連の役割が際立っている。」

ガリババディ氏のアフガニスタン訪問について、彼は言った。「彼の訪問は、イランとアフガニスタンの恒常的な議題となっているいくつかの問題に対処するためであり、国境の安全、水利権、および司法問題が含まれている。犯罪人引き渡しに関しては、良い話し合いが行われた。」

外務省の報道官は、シリア担当ロシア特別代表のテヘラン訪問について、「地域における重要な国としてのシリアの安定は、イランを含む地域のすべての国にとって重要である。この問題で活動している国々と協議を行うのは自然なことだ」と述べた。

機関との協力の基礎は議会の決議である。持続可能な安全保障は持続可能な開発に不可欠である

グロッシ氏の秘密交渉に関する主張について、彼は言った。「機関との協力と交流の基礎は、議会で承認された法律である。我々は引き続き核拡散防止条約のメンバーであり、議会の決議に従って交流を進めている。機関との協力の一部は、ブーシェフル原子力発電所の燃料交換のような慣例的な協力である。現在の状況における我々の協力の基礎は、最高国家安全保障評議会との協力による議会の法律である。」

バガイ氏はECO閣僚会議について、「この会議は長い中断を経て開催される。前回の会議は2010年に行われた。この会議の焦点は、ECO加盟国の共通国境の安全確保に関する議題である。我々は、持続可能な安全保障が持続可能な開発に不可欠であると信じている。アフガニスタンもこの会議に出席している。イラクとオマーンもこの会議に出席している。」

イラン、ロシア、中国から機関の事務局長への書簡、および舞台裏の交渉に関するグロッシ氏の発言について、彼は言った。「私はグロッシ氏からこの表現を聞いていない。機関との協力の基礎は議会の決議である。」

外交機構の報道官は、次期国連事務総長について述べた。「国連事務総長の選出は、国連憲章に規定された規則に従う。この選出はプロセスを通じて行われる必要があり、提案された候補者は安保理と総会で承認される必要がある。過去数十年の慣行に基づき、事務総長は地理的回転に基づいて選出されてきた。国連の集団的な見解も、選挙における公平性を達成するために、既存の慣行を継続すべきであるというものである。」

彼は、一つの中国の原則に関する国連決議1972について、「我々の立場は明確である。我々は常に、国連との通信においても、口頭での立場表明においても、領土保全と一つの中国の原則の尊重を強調してきた。我々は間違いなくこの政策を継続する」と述べた。