スウェーデン、スーダン・アル＝ファーシルでの集団殺害に反応

通信社アブナがアルジャジーラを引用して報じたところによると、スウェーデン外務省は本日水曜日、スーダンで発生した大規模な殺害を非難する声明を発表した。

スウェーデン外務省が発表した声明には、「迅速支援部隊（RSF）は、スーダンの支配地域における文民保護の責任を負う」と記されている。

声明はさらに、「スーダンの全ての当事者は、国際人道法を尊重し、交渉のテーブルに戻るべきである」と付け加えている。

スーダン西部のダルフールにある統合軍は昨日、迅速支援部隊が10月26日と27日にアル＝ファーシル市で2,000人の文民を殺害したとして非難した。

包囲されたアル＝ファーシル市では、ここ数日間、スーダン軍と迅速支援部隊との間で激しい戦闘が繰り広げられ、迅速支援部隊は日曜日に軍司令部を含む市の一部を制圧したと発表した。アル＝ファーシル市を制圧した後、集団処刑が始まったと言われている。

スーダン軍と並んで迅速支援部隊と戦っている統合軍は、迅速支援部隊の民兵がアル＝ファーシル市で罪のない文民に対して恐ろしい犯罪を犯し、そのほとんどが女性、子供、高齢者である2,000人以上の非武装の市民を、世界の沈黙の中で処刑したと発表した。