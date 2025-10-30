ブルームバーグ：トランプ氏、11月8日にハンガリー首相と会談へ

通信社アブナの報道によると、ブルームバーグは、ドナルド・トランプ米大統領がホワイトハウスでハンガリー首相と会談すると報じた。

このメディアの発表によると、トランプ氏は11月8日にワシントンでハンガリーのヴィクトル・オルバーン首相と会談する予定である。

この会談の最終的な場所はまだ合意されていないものの、オルバーン氏は今週、近いうちにワシントンを訪問することを発表している。

これまでのところ、両高官間の協議の主要なテーマに関するさらなるニュースや情報は報じられていない。