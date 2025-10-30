外務大臣：交渉は対等な立場から、相互の利益に基づいて行われるべきである／外交は戦火の下でも維持される

アフルルバイト（ア）国際通信社（Abna）の報道によると、イラン・イスラム共和国のサイイド・アッバス・アラーグチー外務副大臣（記事では外務大臣と記載）は、水曜日、タブリーズ大学でのナーゼム＝オル＝モルク・マランディー記念集会において、イランの歴史における外交の地位に言及し、「最近の出来事は、外交が戦火の下でも維持されていることを示したが、交渉は威圧や一方的な命令とは異なる」と述べた。

ミルザ・モハッブ・アリ・ハーン・ナーゼム＝オル＝モルク・マランディーへの敬意

アラーグチーは式典で、ナーゼム＝オル＝モルク・マランディーの歴史上の人物像に敬意を表し、彼をガージャール朝時代のイランの成功した外交の象徴の一人であるとし、「ナーゼム＝オル＝モルクは、鋭い洞察力、自信、そして時代の状況に対する正しい認識をもって、国の国境を定めるという彼の重要な任務を最善の方法で遂行した」と述べた。

イラン外交；合理性と権威の遺産

外務大臣は、イランの官僚の伝統に言及し、外交は危機から脱出するための一時的な手段ではなく、永続的な合理性の表れであるとみなし、「我々の歴史的伝統において、対話は尊厳、忍耐、バランスの三つの柱に基づいて築かれてきた」と付け加えた。

彼は強調した：「対話は後退の場でもなければ、意固地の場でもない。むしろ、名誉と国益の間の交点を見つける場である。」

地方外交；隣国との文明交流のための架け橋

アラーグチーは、イランの北西部の州が国の外交史において果たした役割に言及し、ロシア、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニア、トルコを含む隣国との関係において地方外交を実施していることを発表し、「我々の在外公館や領事館は、人々の交流、経済的および文化的交流を強化する上で効果的な役割を果たすべきである」と述べた。

侵略的な敵との交渉は不可能

外務大臣は、演説の最後の部分で、イランに対する最近の侵略に言及し、「イラン・イスラム共和国は、交渉中に話し合いの軌道から外れ、脅威と侵略に転じた裏切り者で侵略的な敵とは交渉しない」と明言した。

彼はさらに、「交渉継続の条件は、対等な立場からの外交へのコミットメントであり、その成功の条件は、相互の利益への固守である」と付け加えた。

外務省の文書宝庫の利用への招待

アラーグチーは最後に、研究者やイランの外交関係史に関心のある人々に対し、6000万枚以上の歴史的文書を含む外務省の文書宝庫を利用し、イランの外交政策の隠された側面を学術界に紹介するよう呼びかけた。