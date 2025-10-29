パレスチナ人100人の殉教後：テルアビブがガザへの攻撃停止を主張

アーブナー通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権の軍隊は、昨夜からガザ地区に対して開始された大規模な攻撃を停止したと主張した。

この政権の軍報道官は、停戦実施のプロセスが再開されたと主張した。

これに対し、アル・マヤディーン・ネットワークの特派員は、これらの攻撃により100人以上の殉教者が出たことを報じた。

シオニスト政権の戦闘機は、昨夜、根拠のない口実のもと、この細長い地域に対して攻撃の波を開始した。この間、ガザ地区の様々な地域への数十件の爆撃が報告された。