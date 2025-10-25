イスラム恐怖症はニューヨーク初のイスラム教徒市長の勝利を阻むことになるのか？

ニューヨーク市では、2025年11月4日の市長選挙を前にイスラム恐怖症の波が押し寄せています。この波は、民主党候補であり、市長職に就く可能性が濃厚な初のイスラム教徒アメリカ人であるゾーラン・マムダニ氏の登場でさらに激化しています。

ウガンダ系インド人の民主社会主義者であるマムダニ氏は、手頃な価格の住宅、無料の公共交通機関、そしてイスラエルの政策批判といった進歩的な立場をとっていることから、しばしばイスラム嫌悪的な含みを帯びた言葉やメディアによる攻撃の標的となっています。

こうした雰囲気は選挙戦に緊張をもたらしただけでなく、ニューヨーク市の人口の約9%（約80万人）を占めるムスリムコミュニティの懸念も引き起こしています。

ニューヨークではイスラム恐怖症の歴史が長いが、マムダニ氏の宗教的アイデンティティと政治的立場により、今回の選挙ではそれが頂点に達しました。

ニューヨーク市イスラム恐怖症対策センター（NYCIC）によると、マムダニ氏が2025年6月24日の民主党予備選で勝利して以来、イスラム教徒に対するヘイトクライムは30%増加しています。クイーンズやブルックリンなどの地域では、マムダニ氏の選挙ポスターが「テロリスト」や「シャリア法」といったイスラム恐怖症のステレオタイプに根ざした侮辱的な言葉で破壊されています。これらの事件は、マムダニ氏だけでなくイスラム教徒コミュニティ全体に緊張をもたらし、彼らの不安感を高めています。

こうした状況の中で重要な転換点となったのは、現ニューヨーク市長のエリック・アダムズ氏が、2025年10月23日にマムダニ氏に無所属で挑発するアンドリュー・クオモ氏への支持を表明した際の物議を醸す発言でした。以前からマムダニ氏に対する人種差別的攻撃を支持する発言をしてきたアダムズ氏は、演説の中で「ニューヨークに必要なのは、分断的な立場で都市の安全を脅かすリーダーではなく、すべてのコミュニティを団結させるリーダーだ」と述べました。この発言は、マムダニ氏の名前を直接挙げることなく、警察予算削減とイスラエル批判に関する彼の立場に言及したものでした。CAIR-NYなどの市民権団体は、この発言がマムダニ氏の宗教的アイデンティティを「分断」と結びつけているように見えるため、「暗黙のイスラム嫌悪」だと非難しました。

アダムズ氏はクオモ氏を「街を救う信頼できるリーダー」と評したが、アナリストたちはこれを、マムダニ氏のパレスチナ問題に対する姿勢に不満を持つ穏健派有権者やユダヤ人コミュニティへのアピールだと解釈しました。

この発言は、マムダニ氏を「過激派」あるいは「非アメリカ的」と仕立て上げようとする、マムダニ氏の反対派による広範な戦略の一環です。クオモ氏のスーパーPAC（元ニューヨーク市長マイケル・ブルームバーグ氏が支援するスーパーPACを含む）は、330万ドルの広告費を投じており、マムダニ氏がBDS（ボイコット、投資撤退、制裁）運動を支持していることを理由に、同氏を標的にしています。広告にはしばしば暗いイメージや「過激派」といった言葉が使われており、活動家たちはこれがイスラム恐怖症的なステレオタイプを助長していると指摘しています。

クイニピアック大学の世論調査（2025年10月9日）によると、ユダヤ系有権者の41%がクオモ氏を支持している一方、非ユダヤ系有権者（特にアジア系とラテン系）ではマムダニ氏が62%でリードしています。マムダニ氏と、アレクサンドリア・オカシオ＝コルテス氏やバーニー・サンダース氏といった米国議会民主党の進歩派議員を含む支持者たちは、住宅危機や経済格差といった核心的な問題から目をそらすための試みだと非難しています。

最近ブロンクスで行われた演説で、マムダニ氏は「これらの攻撃は政治ではなく、私のアイデンティティに関するものだ。私はニューヨークの人であり、この街は私たち全員のものだ」と述べました。彼女はコミュニティ間の対話を重視し、支持者たちに憎悪に反応しないよう促しました。

このイスラム恐怖症の風潮は、選挙に影響を与えるだけでなく、ニューヨークにおける共存の未来への警鐘でもあります。市民社会団体は、ヘイトクライムの監視と啓発キャンペーンの強化を求めています。選挙日が近づくにつれ、ニューヨーク市民が多様性を受け入れるのか、それとも保守派とイスラム恐怖症の連合によって煽られた恐怖と分断に屈するかの分岐点に立たされています。