アメリカの革新主義派の著名人で無所属派のバーニー・サンダース上院議員は、党主流派と、ネタニヤフ政権のガザ戦争へのアプローチに反対する進歩左派の間で亀裂が生じている。政権イスラエルという右派政権および、AIPACアメリカ・イスラエル公共問題委員会を厳しく批判し、「この影響力のあるロビー団体が億万長者の資本に頼ってアメリカの進歩・改革派の声を封じ、ネタニヤフ・イスラエル首相を無条件に支持していると非難しています。

サンダース議員はアメリカの新興メディア・アクシオス（Axios）に対し、「AIPACの特徴は、本質的に億万長者による寡頭政治であり、現状維持のために闘争していることだ」と述べました。上院で最も著名なユダヤ人政治家の一人であるサンダース議員のこの発言は、米国の対イスラエル支援をめぐり米民主党内で亀裂が深まっている現実を反映しています。この亀裂とは、民主党の主流派と、ガザ戦争におけるネタニヤフ政権のアプローチに反対する革新的左派との間に生じているものです。

「億万長者による寡頭政治」への非難

サンダース議員は数々のインタビューや新著『オリガルヒと闘う』において、「富裕層がアメリカの経済、政治、メディアの大部分を支配し、より公正な社会を実現するための人々の組織化を妨げている」と批判しています。サンダース氏はAIPACをこの権力構造の一部だとし、「反ユダヤ主義への非難」をイスラエルの政策批判者を黙らせるための道具に利用しているとコメントしました。実際に、AIPACはアメリカ政府内で最も影響力のあるロビー団体の一つとして、特別政治活動委員会（スーパーPAC）を通じて米国の選挙に数百万ドルを費やしており、徹底したイスラエル支持を理由に進歩派からしばしば批判・攻撃されています。

サンダース議員：「私はユダヤ人だが、抑圧を支持しない」

無所属派のサンダース議員はAxiosとのインタビューでさらに、「私はユダヤ人であることを誇りに思っているが、だからといって、パレスチナ市民に対して悪事をはたらいているイスラエルの極右政権を支持するわけではない」と断言しました。

アナリストらは「サンダース議員の発言は米国、特にネタニヤフ政権に対するアメリカの継続的な財政支援と軍事支援に不満を募らせている若い世代の民主党員の間で、政治的言説が変化しつつあることの兆候である」と指摘しています。

