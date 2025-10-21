アブナ通信社がイズベスチヤを引用して報じたところによると、ロシア外相のセルゲイ・ラブロフ氏は、ロシアと米国の大統領であるウラジーミル・プーチン氏とドナルド・トランプ氏のブダペストでの会談が延期される可能性についての米メディアの報道に驚いたことに触れ、ウクライナ戦争終結の要求に反応しました。

ラブロフ氏は次のように述べました。「今後のロシアと米国の会談の準備に関する最も重要な問題は、開催地や時期ではなく、アラスカで達成された理解事項を考慮して、どのように進展するかということです。」

ロシアのベテラン外交官はさらに次のように付け加えました。「私は、アラスカでのプーチン氏とトランプ氏の間の長時間の交渉を通じて達成された理解事項に対するロシアの立場が変わっていないことを正式に確認したいと思います。」

彼は次のように続けました。「これらの理解事項は、当時達成された合意に基づいており、トランプ氏はそれを、結果につながらない即時停戦ではなく、持続的で長期的な平和を達成する必要性という形で簡潔に表現しました。」

ロシア外相は次のように強調しました。「我々は引き続きこの公式に完全にコミットしており、昨日のマルコ・ルビオ氏との会話でそれを強調しました。」

彼はさらに次のように付け加えました。「戦争の即時終結を求める要求は、ドナルド・トランプ氏が政権に就いて以来、米政府が明確に理解し、表明してきたウクライナでの戦争の根源を忘れることを意味します。」

ラブロフ氏はまた、プーチン氏の航空機の安全を保証しないというワルシャワの脅迫についても言及し、次のように述べました。「ポーランド人は今や自らテロ攻撃を行う準備ができています。私は、ラドスワフ・シコルスキ（ポーランド外相）が、プーチン氏の航空機がブダペストでのトランプ氏との会談に出席するために飛行する場合、ポーランドの空域での安全は保証されないと脅迫したのを聞きました。」

彼は、「ポーランドは、公式の裁判所の判決を通じてノルド・ストリーム2パイプラインへのテロ攻撃を正当化しており、今やポーランドの外相は、同国の裁判所が要求すれば、ワルシャワはロシア大統領機の自由な通過を妨げると言っている！」と付け加えました。