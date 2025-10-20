EU、ロシアからのガス輸入廃止に同意

アブナ通信がロイター通信を引用して報じたところによると、欧州連合理事会は、このブロックのエネルギー担当大臣が、2028年1月までにロシアの石油とガスの輸入を段階的に廃止するという提案を支持したと発表しました。

ルクセンブルクでの会合で、欧州の大臣たちは、2026年1月以降のロシアのガス輸入に関する新規契約、2026年6月以降の現在の短期契約、そして2028年1月には長期契約がキャンセルされるという計画を承認しました。

この法律はまだ最終的なものではなく、EU諸国は、まだその立場を議論している欧州議会と最終的な規則について交渉する必要があります。

EUは、ウクライナ戦争の資金源となっているエネルギー販売からの収入をクレムリンから奪うことを目的として、ロシアからのエネルギー輸入を廃止する予定です。

現在、ロシアはEUのガス輸入の12%を供給しています。この数字は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻前には約45%でした。ハンガリー、フランス、ベルギーなどは、引き続きロシアのガスを受け取っている国々です。

欧州委員会は、これらの提案を、ハンガリーとスロバキア（現在もロシアの石油を輸入している2か国）の以前の反対にもかかわらず、採択できるように設計しました。