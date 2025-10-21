アブナ通信社がロイターを引用して報じたところによると、日本の経済産業大臣である武藤容治氏は、ドナルド・トランプ米大統領のロシアの石油とガスの購入停止要請に対し、日本はこの問題について自国の国益に基づいて決定を下すと発表しました。

スコット・バセント米財務長官は先週、日本の加藤勝信財務大臣に対し、トランプ政権は東京がロシアからのエネルギー輸入を停止することを期待していると伝えたと述べました。トランプ氏は今月後半にアジアを訪問する予定です。

東京は、2022年2月のモスクワによるウクライナ侵攻に対応して、他のG7諸国とロシアの石油輸入を段階的に廃止することで合意しました。

しかし、日本は引き続きサハリン２プロジェクトから液化天然ガス（LNG）を購入しています。このプロジェクトは、日本のLNG輸入量の約9％を占めており、日本のエネルギー安全保障にとって不可欠です。

武藤氏は、バセント氏の発言に直接言及することなく、この要請について次のように述べました。「ウクライナ侵攻以来、日本はロシアのエネルギーへの依存度を一貫して減らしてきました。」

彼は、日本の全電力の約3％がサハリン２プロジェクトを通じて供給されていることに言及し、さらに次のように付け加えました。「サハリン２プロジェクトからの液化天然ガスは、日本のエネルギー安全保障において非常に重要な役割を果たしていることを認識しています。」

日本の経済産業大臣はまた、日本はG7を含む国際社会との緊密な協力を維持する意向であると付け加えました。

ワシントンは、貿易交渉を通じて中国、インド、日本に対し、ロシアの石油と天然ガスの購入を減らすよう圧力をかけています。同時に、英国は中国とインドの団体に対して制裁を課しています。欧州連合によるさらなる制裁の可能性もあります。西側諸国は、モスクワがエネルギー販売による収入をウクライナでの戦争資金として使用していると主張しています。