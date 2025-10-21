アンサール・アッラー指導者：イエメン国民は米国とシオニスト政権との闘いの旗手である

アブナ通信社がアル・マシーラを引用して報じたところによると、イエメンのアンサール・アッラー運動の指導者は、同国の国軍参謀総長である「ムハンマド・アブドゥルカリム・アル・ガマリ」少将の殉教に際して演説を行いました。

サイイド・アブドゥルマリク・バドル・アルディン・アル・フーシ氏は演説の中で次のように述べました。「昨日月曜日、私たちの国民は愛する軍参謀長であり偉大な殉教者であるムハンマド・アブドゥルカリム・アル・ガマリ氏に別れを告げ、葬儀の祈りと埋葬式に広く参加しました。殉教者アル・ガマリ氏の葬儀におけるイエメン国民の参加は広範かつ顕著であり、彼らの立場の不動性を示しています。私たちの国民は、彼らの力の手段と見なされ、彼らの方向性と理想を表現する軍隊と、誠実で親密な関係を持っています。」

彼はさらに次のように付け加えました。「親愛なるイエメン国民は、軍事機関、軍隊、治安部隊を自分たちのものと見なしており、これらの部隊が彼らの理想を表明し、一つの立場に基づいて共に動いていると考えています。殉教者アル・ガマリ氏の葬儀におけるこの巨大で広範な国民の参加は、重要な結果をもたらします。アル・ガマリ殉教者と、それ以前の『約束された征服と聖なるジハード』の戦いにおけるすべての殉教者は、私たちの親愛なる国民の誠実で偉大な立場の基本的な象徴です。」

アル・フーシ氏は指摘しました。「私たちの国家は、現代の暴君、すなわち米国とイスラエルに立ち向かい、パレスチナ国民を支援し、ウンマの主要な問題への彼らのコミットメントを支持するために、神の道におけるジハードの旗を掲げました。重要な2年間の段階におけるイエメン国民の対立は、非常に激しい紛争でした。」

アンサール・アッラーの指導者は次のように強調しました。「米国は、シオニスト政権のすべての犯罪、陰謀、目的、計画において、シオニスト政権のパートナーです。過去2年間の非常に激しい対立の中で、私たちは、神の呼びかけに応じ、信仰、人間性、道徳的動機をもって行動し、パレスチナ国民とその親愛なるムジャヒディンを支援する正しい立場をとることを目指した自由な人々の姿勢を目撃しました。イエメンは、過去2年間、公式レベルおよび国民レベルで、完全な誠実さをもって行動し、パレスチナとガザを支援するために、あらゆる戦線で最大限の努力を払ってきました。イエメン国民は心から神に頼り、パレスチナ国民を誠実に支持し、疑い、受動性、怠慢なく、全力を尽くして彼らの傍に立っています。」

アブドゥルマリク・バドル・アルディン氏は次のように述べました。「親愛なるイエメン国民は、当初から、そしてこの2年間を通じて、軍隊と国民から殉教者を捧げてきました。私たちの国民の犠牲と自己犠牲は、あらゆるレベルでの彼らの立場の誠実さと真実性の明確で明白な証拠です。私たちの国民の立場は、名誉ある、誇り高い、威厳のある、尊厳のあるものであり、神聖な義務の遂行に沿ったものであり、周縁的、軽薄、無思慮、または無謀なものではありませんでした。」

彼はまた、「イエメン国民は、最高の成熟度、知恵、責任感をもって、パレスチナとガザを支援する彼らの立場を開始しました。私たちの国民の神聖な責任の遂行は、彼らが名誉、栄光、尊厳、誇りを達成するための実践的な行動であり、恥ずべき、不名誉な立場をとった人々とは対照的です」と述べました。