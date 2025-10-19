ABNA通信社によると、ヘブライ語のウェブサイト「セキュリティ・ニュース」は、シオニスト軍の兵士がラファフでハマス部隊と衝突したと報じました。この報告によると、ハマスの治安部隊は傭兵団「ヤセル・アブ・シャバブ」の構成員と交戦する意図でしたが、介入したシオニスト軍の兵士が待ち伏せの標的となりました。

また、パレスチナ情報センターは、ガザ地区のシオニスト政権軍に所属する傭兵の間で危険な治安上の侵入が発生した結果、ラファフ地域で多数のシオニスト兵士が死傷したと報じました。

初期の評価では、シオニスト政権が支援する「ヤセル・アブ・シャバブ」団の一員が、同一グループ内に潜入した後、ラファフ南部のシオニスト軍支配地域での自由な移動を利用し、イスラエル軍部隊に対する作戦を実行したことが示唆されています。

ヘブライ語メディアはこの事件を「危険な衝突」と表現しています。また、軍事筋はシオニスト政権の軍事ラジオに対し、この事件で数人の死傷者が出たと述べています。この事件を受けて、シオニスト政権の軍事検閲部門は、これ以上の詳細の公表を禁止しており、これは占領軍内部における治安上の侵入の深刻さを示しています。

この出来事と同時に、シオニスト軍はハーン・ユーニス東部、アル・デイル、ジャバリヤ地域への空爆を強化しています。一方、テルアビブの軍事・治安機関の間では緊張と懸念の雰囲気が高まっています。

この事件を受けて、一部の入植者はソーシャルメディアで軍司令官を批判し、「ヤセル・アブ・シャバブを保護することが、我々の兵士の血を流す価値があるのか？これは茶番だ！」と書き込みました。

この事件は、占領地域におけるシオニスト政権の治安構造の脆弱性と、抵抗戦闘員が占領軍に支援された傭兵グループの内部に潜入する可能性について、深刻な疑問を投げかけています。