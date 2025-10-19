トランプ大統領がウクライナへのトマホーク供与を撤回した理由

ABNA通信社がinewsを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米国大統領は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とのホワイトハウスでの緊迫した集中的な協議の後、トマホークミサイルをウクライナに提供しないことを決定したようです。

トマホークミサイルは、通常、敵の奥深くにある目標を攻撃するために海から発射される長距離巡航ミサイルです。

射程2,500kmを持つこのミサイルは、ロシアの軍事目標1,945箇所、さらにはモスクワ市さえも射程に入れ、ロシアの攻撃に対応するウクライナの能力を劇的に向上させることができました。

トランプ大統領は以前、これらの兵器をNATOに提供し、ウクライナに引き渡されることを示唆していました。占領地への移動中、彼は「もしかしたら、この戦争が解決しないなら、トマホークを彼らに与えるかもしれない」と述べていました。

しかし、土曜日のホワイトハウスでの会談後、トランプ大統領はこの考えから撤退し、トマホークを使用せずに戦争が終結することを望む意向を表明したようです。では、何がトランプ大統領の考えを変えたのでしょうか？

核戦争の危険性

ロシアは、ウクライナへのトマホークミサイルの供給が戦争をエスカレートさせ、さらには核戦争につながる可能性があると公然と宣言しています。

ロシア安全保障会議のドミトリー・メドベージェフ副議長（元大統領）は、発射後に核弾頭と非核弾頭を搭載したトマホークミサイルを区別することは不可能であると警告し、ロシアのそのような攻撃への対応は核による可能性があることを間接的に示唆しました。メドベージェフ氏はこれについて、「ロシアはどのように対応すべきか？まさに同じようにだ！」と述べました。

クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は先週、「トマホークの問題は非常に懸念される」と述べ、その売却を「非常にデリケートな瞬間」と表現し、「すべての側面からの緊張の高まりにつながるだろう」と述べました。

彼はこれについて、「想像してみてください。長距離ミサイルが発射され、飛行中で、それが核である可能性があると知っています。ロシア連邦は何を考えるべきでしょうか？ロシアはどのように反応すべきでしょうか？外国の軍事専門家はこれらの言葉を理解する必要があります。」と述べました。

ロシアが以前に核戦争の警告を何度も発しているため、モスクワの脅威がどれほど深刻であるかは不明です。しかし、ゼレンスキー大統領はエスカレーションのリスクを合意に至らなかった主な理由と見なしているようで、トランプ大統領と長距離ミサイルについて話し合ったが、「ワシントンは緊張のエスカレーションを望んでいないため」この件についてコメントしないことを決定したと記者団に語りました。

彼は、ホワイトハウスでの会談後、トマホークの受け取りについて楽観的になったかどうかという質問に対し、「私は現実主義者だ！」と答えました。

米国が戦争に引き込まれること

ロシアの脅威の後、トランプ大統領は「ウクライナへのトマホークの提供は、米国が戦争に過度に関与することを意味する」と感じた可能性があります。

クレムリンは最近、今週の電話会談でプーチン大統領がトランプ大統領に対し、ウクライナへのトマホークの売却は米露関係に「大きな打撃」を与え、和平交渉を危うくすると伝えたと発表しました。

プーチン大統領は今月初め、トマホークの使用は米国の軍事専門家の直接的な関与なしには不可能であり、そのような介入は「緊張のエスカレーションの新しい段階」につながると述べました。

トランプ大統領がこれらの発言や脅威を米国の安全保障に対する深刻な脅威と見なしているかどうかにかかわらず、いずれにせよ、彼は米国のさらなる関与が、彼の主要な選挙支持者にとって魅力的ではない可能性があることを知っています。

トランプ大統領は、外交政策に関連する問題での孤立主義的なアプローチと国際援助の削減を掲げて米国大統領選挙に勝利し、「終わりのない」海外での戦争への米国の介入を終わらせると公約しました。

元駐ロシア英国大使のトニー・ブレントン氏は、トランプ大統領が「ウクライナ戦争はアメリカの戦争ではなく、ヨーロッパの戦争であり、アメリカはある程度支援する意思があるものの、最終的にはヨーロッパがウクライナの武装と財政支援の主要な負担を負うべきだ」という信念を公然と述べていると語りました。

米国の兵器庫削減への懸念

戦争中、ウクライナの同盟国の一つが抱える懸念は、過度の兵器供給とその国内の兵器庫の弱体化でした。

ウクライナは、トマホークミサイルの比較的新しいバージョンで、地上発射台を備えたものを必要としています。なぜなら、これらのミサイルが通常発射される艦船や潜水艦を保有していないからです。

この地上発射台は希少であり、報道によると、米軍はそのような発射台をわずか2基しか保有していません。

トランプ大統領は、米国はトマホークの備蓄を空にすることはできないと述べ、「私たちもそれらを必要としており、したがって、この件に関して何ができるかわからない」と付け加えました。