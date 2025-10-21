パクプール少将：イランが攻撃されれば、敵に対して地獄を解き放つ

アブナ通信社によると、イラクの国家安全保障顧問であるカシム・アル＝アラジ氏と彼の随行団は、イスラム革命防衛隊の総司令官であるモハマド・パクプール少将と会談しました。

カシム・アル＝アラジ氏は会談で、イラクの大統領と首相からの挨拶と最善の願いをパクプール少将に伝え、イラクがイランとの安全保障協定の履行にコミットしていることを強調しました。

彼は「イランの安全保障はイラクの安全保障である」と述べ、イラクの領土をイランに対して悪用することを断固として拒否し、両国の安全保障条約の履行を監督し、いかなる違法な動きも阻止するための共同委員会の設立を発表しました。

アル＝アラジ氏はまた、最近のガザでの停戦に言及し、シオニスト政権に対する不信感を表明し、停戦が破られる可能性が高いと評価し、「地域諸国の団結が、平静と安定を確立するための鍵である」と強調しました。シオニスト政権によるイランに対する12日間の戦争で、敵はイラン国民が自国の体制に反対して立ち上がることを期待しましたが、イラン国民は国家の結束をもって革命の原則への忠誠を示しました。

パクプール少将は、イラク代表団を歓迎し、この会談は現在のイラクにとって非常に重要であると述べ、次のように警告しました。「地域の敵は、各国の国内の団結を弱体化させようとしています。」12日間の戦争で、シオニスト政権は司令官の暗殺と混乱の創出によってイランの国家の結束を乱そうと企図しましたが、最高指導者の洞察力と国民の警戒心によって、この陰謀は阻止されました。

革命防衛隊の総司令官は、12日間の戦争におけるイランの防衛能力に言及し、次のように述べました。「敵は、我々のミサイル能力が初期の数日間で減少すると考えましたが、我々は力と激しさをもって行動し、目標を高い精度で破壊しました。」

彼はまた、イランが将来のいかなる侵略に対しても断固として対応する万全の準備ができていることを発表し、「敵に対して地獄を解き放つだろう」と強調しました。

モハマド・パクプール少将は、12日間の戦争中のイラクによる反体制派グループの制御に対する措置に感謝の意を表明し、安全保障協定の完全な履行と、国境地域を監視するための現地委員会の設置を要求し、「これらのグループは両国の安全保障に対する脅威であり、共同の協力によって封じ込められるべきである」と強調しました。

カシム・アル＝アラジ氏はこれに対し、イラクは自国の領土からイランの安全保障に対するいかなる行動も防止するというコミットメントを改めて強調し、「我々は12日間の戦争中、反体制派グループにいかなる動きも許さなかったし、将来も断固として阻止するだろう」と述べました。

最後に、両当事者は安全保障協力の強化と二国間協定の実行可能性を強調し、イラク当局はイランとのコミットメントに対する道徳的および政治的な忠誠を再確認しました。