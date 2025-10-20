オマーンのムフティ、イエメンのテルアビブ対決の準備を全面的に支持

アブナ通信によると、「シェイク・アハマド・ビン・ハマド・アル・ハリリ」師は、ソーシャルネットワークXの自身の個人ページで、ガザの停戦協定を破った場合、イエメンの武装勢力がシオニストと対決し、致命的な打撃を与える準備ができていることを強く称賛しました。

彼は次のように書きました。「被造物に感謝しない者は、創造主にも感謝しないでしょう」（「Man lam yashkuri-l-makhluq lam yashkuri-l-Khaliq」）。シオニストの協定違反と裏切りに気づいている英雄的なイエメン人に対し、感謝と敬意を表さなければなりません。勇敢で英雄的なイエメンの人々に対し、感謝と敬意を表します。彼らは、もしシオニストが（ガザの人々との合意後）裏切り、契約違反、協定違反を犯した場合、彼らと対決し、立ち向かう完全な準備ができていると脅しました。アッラーが彼らに報いを与えられますように。

オマーンのムフティは、次のように強調しました。イエメンは、ガザ停戦協定の後、シオニストが過ちを犯した場合、彼らと対決し、立ち向かう完全な準備ができていると脅しました。アッラーが彼らに報いを与え、彼らを助けられますように。

注目すべきは、イエメンの外務副大臣アブドゥルワヘド・アブ・ラス氏が、ガザでのいかなる停戦違反も、シオニスト政権に高い代償を払わせ、過去よりも大きな損害を被らせることになると強調したことです。

彼はさらに次のように付け加えました。我々はガザの情勢を注意深く監視しています。イスラエルによる、度重なる停戦違反を通じた義務履行からの逃避は続いています。

アブ・ラス氏は、次のように付け加えました。パレスチナ国民を支援するイエメンの姿勢は継続しています。パレスチナの抵抗グループは孤立していません。この戦いは皆の戦いです。我々はパレスチナの抵抗勢力の傍に立っています。

このイエメンの警告は、シオニスト政権が正式な停戦実施の発表にもかかわらず、ガザ地区に対して野蛮な攻撃を開始している中でなされました。