中国が米国に関税最後通牒について警告

ABNA通信社がロシア・トゥデイから報じたところによると、中国商務省は声明で、ドナルド・トランプ米大統領の中国製品輸入に100％の関税を課すという脅威に言及し、北京がこれらの脅威に屈することはないと強調しました。

トランプ氏は最近、中国のレアメタル（スマートフォンから戦闘機まで、製品の生産に不可欠な材料）の輸出に対する最近の制限に言及し、中国製品の輸入に100％の関税を課すつもりだと述べました。

中国商務省は、「貿易戦争における中国の立場は一貫している。我々はそれを望んでいないが、恐れてもいない」と述べました。

北京とワシントン間の再度の対立は、10月下旬または11月上旬に韓国で開催される「アジア太平洋経済協力（APEC）」首脳会議の傍らで行われる可能性のあるトランプ氏と中国の習近平国家主席との会談を影に落とす可能性があります。

多くの見方では、この会談は世界の二大経済大国間の対話を再開する機会です。トランプ氏は、ワシントンの貿易相手国から譲歩を引き出すことを目的として、今年の大半を関税の賦課に費やしました。しかし、中国は屈することを拒否し、米国の圧力に対抗するために自国の経済的レバレッジに頼ってきました。

中国商務省は声明の別の部分で、「より高い関税を意図的に脅すことは、中国と関わる正しい方法ではない。もし米国が間違った道を主張し続けるなら、中国は自国の正当な権利と利益を守るために断固たる措置を講じるだろう」と記しました。

中国と米国は、新たな制限を課すことで互いに貿易停戦に違反したと非難し合っています。トランプ氏は北京が「より敵対的になっている」と非難し、中国がレアメタルへのアクセスを制限することで「世界を人質に取っている」と主張しました。

中国の新しい輸出規制は、現在、中国から採掘されたレアメタル元素を含む製品（たとえ少量であっても）を輸出する前に、外国企業に特別な許可を取得することを義務付けています。

米国と中国は8月に、関税停戦の延長に合意しました。90日間の停戦合意に基づき、中国製品輸入に対する米国の関税は145％から30％に、米国製品に対する中国の関税は125％から10％に引き下げられました。この停戦は11月に期限切れとなります。